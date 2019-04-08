Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir gözaltında

Ankara merkezli 7 ilde yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, arasında eski ÖSYM Başkanı Ali Demir'in de bulunduğu 20 şüpheli gözaltına alındı.

Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir gözaltında

ÖSYM'ye yönelik düzenlenen FETÖ soruşturmasında 34 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınanlar arasında eski ÖSYM Başkanı Ali Demir de bulunuyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün ÖSYM Başkanlığındaki yapılanması ile ilgili soruşturmada, aralarında ÖSYM eski başkanı Ali Demir'in de bulunduğu, 6'sı halen kurumda aktif görevde olan toplam 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara merkezli İstanbul, Adana, Eskişehir, İzmir, Nevşehir ve Trabzon'da düzenlenen operasyonda şu ana kadar 17 şüpheli gözaltına alındı.
 

Güncelleme Tarihi: 08 Nisan 2019, 14:55
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