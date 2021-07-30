Eski Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş hayatını kaybetti
Kalp krizi geçiren eski Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş, hayatını kaybetti.
Güncel 30.07.2021, 23:30
2015-2017 yılları arasında Sakarya Valiliği görevinde bulunan Hüseyin Avni Coş, evine giderken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Son dakika haberleri: 2015-2017 yılları arasında Sakarya Valiliği görevinde bulunan Hüseyin Avni Coş, bugün İstanbul İstinye'deki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
İstanbul İstinye'de yaşayan 59 yaşındaki Hüseyin Avni Coş, akşam saat 22.00 sıralarında asansöre binerek evine giderken fenalaştı.
İstinye'de hastaneye kaldırılan Vali Coş burada yapılan tüm müdahalere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
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