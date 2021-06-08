Eski Yargıtay üyesi FETÖ'den tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında hakkında arama kararı bulunan eski Yargıtay üyesi Kenan Karabeyeser tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Yargıtay üyesiyken Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun 24 Ağustos 2016 tarihli kararı ile meslekten çıkartılan şüpheli Karabeyeser hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan soruşturma yürütüldüğü hatırlatıldı.

Açıklamada, şüphelinin "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarından Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliği ile Yüce Divan Başkanlığının arama kararlarına istinaden arandığı ve 4 Haziran'da yapılan ihbar üzerine saklandığı evde gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, Karabeyeser'in Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandığı kaydedildi.

AA