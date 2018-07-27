Esnaf ve Fırıncılar ekmek fiyatında anlaşamadı

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İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Faik Yılmaz, ekmek fiyatlarına zam yapıldığı yönündeki haberlerle ilgili yaptığı açıklamada, kendilerinin onayı olmadan bu şekilde bir değişiklik yapılamayacağını da belirtti.

Fırıncılar Federasyon Başkanı Halil Balcı tarafından ekmeğin kilogram fiyatına yüzde 15 zam yapıldığı haberleri dün basında yer almış, yapılan zamla birlikte ekmeğin kilogram fiyatının 5 lira 75 kuruş olduğu iddia edilmişti.

Güncelleme Tarihi: 27 Temmuz 2018, 11:17