Etkisiz hale getirildiler: Biri Kandil kadrosundan
Eylem hazırlığı yapan 8 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği, bunlardan birinin terör örgütünün Kandil kadrosundan olduğu aktarıldı.
Güncel 16.09.2021, 15:23
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgelerinde eylem hazırlığındaki 8 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
MSB'den yapılan açıklamaya göre komandolar, 4'ü Fırat Kalkanı, 4'ü Zeytin Dalı bölgesinde olmak üzere saldırı hazırlığındaki 8 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi.
Zeytin Dalı bölgesinde etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin terör örgütünün Kandil kadrosundan olduğu belirlendi.
AA
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