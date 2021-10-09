Etkisiz hale getirildiler
Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.
Güncel 09.10.2021, 12:02
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Avaşin bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Açıklamada, "Teröristlerin inlerini yerle bir etmeye devam edeceğiz." ifadesine yer verildi.
AA
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