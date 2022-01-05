banner39

banner35

Ev yangınında 4 katlı bina itfaiye merdiveniyle boşaltıldı

Kilis'te dört katlı binanın birinci katında çıkan yangın nedeniyle apartman sakinleri itfaiye merdiveniyle tahliye edildi.

Güncel 05.01.2022, 08:21 05.01.2022, 08:36
Ev yangınında 4 katlı bina itfaiye merdiveniyle boşaltıldı

Necmettin Erbakan Mahallesi'ndeki dört katlı binanın birinci katındaki evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine güvenlik güçleri, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Tedbir amaçlı itfaiye ekiplerince evlere uzatılan merdivenle bina sakinleri tahliye edildi.

Yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları sürüyor.

İlk belirlemelere göre, dumandan etkilenen üç kişi hastaneye kaldırıldı.

banner53
#Kilis
Yorumlar (0)
11
açık
Günün Anketi Tümü
Türkiye Esed rejimiyle diyalog kurmalı mı?