Evi aranacak ama Konsolos gitti

Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'yla ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.

Habertürk yazarı Sevilay Yılman'ın edindiği bilgilere göre, Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosu Muhammed Uteybi bugün saat 17.00'da Atatürk Havalimanı'ndan kalkan Suudi Arabistan Havayolları'na ait uçakla ülkesine dönüyor. Uteybi'nin havalimanında VİP çıkışı kullandığı öğrenildi.

Başkonsolos, 2 Ekim'de Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasının ardından konutundan çıkmamıştı.

Başkonsolosun yaşadığı konutunda ve konsolosluk araçlarında bugün akşam saatlerinde arama yapılması bekleniyordu.

Suudi Arabistanlı gazeteci Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu konutunda da inceleme yapılması öngörülüyor.

BM'DEN DOKUNULMAZLIKLARLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Birleşmiş Milletler (BM), kaybedilen muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı olayının aydınlatılması için Suudi Arabistan Başkonsolosu ve konsolosluk çalışanlarının dokunulmazlığının kaldırılmasını istedi.

Birleşmiş Milletler insan hakları komiseri Michelle Bachelet, Suudi Arabistan ve Türkiye'ye Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın kaybolması ve öldürülmüş olması ihtimali hakkında tüm bildiklerini açıklamaları çağrısı yaptı.

Bachelet, Diplomatik mekanlar ve yetkililerin sahip olduğu dokunulmazlığının kaldırılması gerektiğini belirtti. Bachelet, "Diplomatik dokunulmazlık, olanların ve sorumluların belirlenmesini engellemek için kullanılmamalıdır" dedi.

Suudi Arabistanlı reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine katkı veren ve Batı medyasında Ortadoğu ile ilgili haberleriyle tanınan Kaşıkçı, 2 Ekim'de resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra ortadan kaybolmuştu.

Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2018, 18:04