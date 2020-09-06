Evini 26 milyon lira teklif eden Yunan’a satmadı

Dünyanın sayılı zenginlerinden Yunan armatör Aristotle Onassis’nin 1906 yılında Manisa’nın Akhisar ilçesinde doğduğu ev, 1972 yılında Cemal Yalazı tarafından satın alındı. Yalazı, evi dört çocuğunun annesi eşi Mihriye Hanım’ın üzerine yaptırdı.

Cemal Yalazı’nın 2004 yılında vefat etmesiyle, Mihriye Yalazı evde yalnız yaşamaya devam etti. Dünyaca ünlü armatörün adına kurulan Onassis Vakfı’nın yöneticileri, bir süre önce Yunanistan’ın İzmir Konsolosluğu yetkilileri eşliğinde evi görmeye geldi. Evi, vakıf adına satın almak istedi. Ancak Mihriye Yalazı evi satmadı.

“YUNAN BAYRAĞI DALGALANMASIN DİYE SATMADIM”

Tarihin izlerini taşıyan koruma altındaki üç katlı eviyle ilgili hikayeyi anlatan Mihriye Yalazı, şunları söyledi:

* Onassis adına kurulan vakfın yöneticileri evi görmek istediler. Evi satın almak için üç milyon euro teklif ettiler. Bu para karşısında çok şaşırdık. O tarihlerde Akhisar’da Garnizon Komutanı olan Cüneyt Kavuncu ziyaretimize geldi.

Vatan sevdalısı, Atatürkçü, milliyetçi bir Türk askeri olan Kavuncu, bu evi satmanın vatanı satmakla eşdeğer olduğunu, burada Yunanistan bayrağının dalgalanacağını, Akhisar Askerlik Şubesi’ndeki Türk Bayrağı ile Yunan Bayrağı’nın aynı sokakta bulunmasının her Türk’ü yaralayacağını anlattı. Ben bu sözlerle burada Yunan bayrağının dalgalanmasını kabul edemeyeceğimi anladım. Eşim ile mutlu günler geçirdiğimiz bu evi Onassis Vakfı’na satmama kararı aldım.

Kaynak: Patronlar Dünyası