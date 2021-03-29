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Evlat nöbeti 574'üncü gününde sürüyor

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti devam ediyor.

Güncel 29.03.2021, 15:49
Evlat nöbeti 574'üncü gününde sürüyor

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 574'üncü gününde sürüyor.

10 yıl önce 13 yaşında dağa kaçırılan oğlu Muhammed için Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden gelerek oturma eylemi yapan anne Nadire Çakan, Kürtçe, evladına kavuşana kadar oturma eylemini sürdüreceğini söyledi.

Oğlunun ilkokulda okurken kaçırıldığını dile getiren Çakan, "Evladımı almadan gitmeyeceğim. Oğlum gel, teslim ol." dedi.

Kaynak: AA
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#evlat nöbeti #Hatice Levent
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