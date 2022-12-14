Evlat nöbeti bin 199'uncu gününde devam ediyor

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde sürdürdüğü oturma eylemine iki aile daha katıldı.

Şırnak'ta 2015'te 15 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu İsmail için gelen baba Yusuf Avil ile 2014'te 16 yaşındayken dağa kaçırılan evladı Kadir için gelen baba Nizar Atay da oturma eylemine dahil oldu.

Baba Yusuf Avil, gazetecilere yaptığı açıklamada, çocuğunun kandırılarak dağa kaçırıldığını söyledi.

Oğlunun terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını ifade eden Avil, o günden bu yana evladından haber alamadığını belirtti.

Avil, "Oğlum senin için buraya geldim, evine dön. Çocuğumu HDP'den istiyorum. Evladımı almadan buradan gitmeyeceğim" dedi.