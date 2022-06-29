Evlat nöbeti bin 31'inci gününde kararlılıkla sürüyor

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde sürdürdüğü oturma eylemine bir aile daha katıldı.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinden 2016 yılında 15 yaşında dağa kaçırılan oğulları İsa Eslek için gelen anne Zeliha ve baba Abdulkadir Eslek de oturma eylemine dahil oldu.

Baba Eslek, gazetecilere, oğlundan 6 yıldır haber alamadığını söyledi.

Oğluna kavuşmak istediğini ifade eden Eslek, "Oğlumu HDP'den istiyorum. Onun için buradayız. Eşimle birlikte bu nöbete devam edeceğiz. Allah'ın izniyle İsa'mız gelene kadar burada kalacağız. Umut ediyorum ki bu bayram inşallah İsa'mız gelir." dedi.

Anne Eslek de çocuğuna seslenerek, "Oğlum bizi duyuyorsan geri dön, seni kabul ediyoruz. Bütün anneler perişan olmuş. Çocuklar buradaki annelerini görüyorlarsa lütfen dönsünler." ifadelerini kullandı.