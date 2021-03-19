Evlat nöbetindeki annelerden HDP İl Başkanlığı önünde eylem

Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya gelen 20 aile, "Artık yeter, yakamızdan düşün", "Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak", "Van anneleri evlat nöbetinde" ve "Çocuklarımızı istiyoruz" yazılı dövizler taşıdı.

Aileler, terör örgütü PKK ve HDP aleyhine slogan atarak İl Başkanlığı önüne kadar yürüdü. HDP İl Başkanlığındaki partililere tepki gösteren aileler, çocuklarına teslim olmaları çağrısında bulundu.

Anne Güleser Alkan, yaptığı açıklamada, oğlu Yunus'un terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını belirterek, evladına geri dönmesi için çağrıda bulundu.

Güleser, "Oğlum Yunus 9 yıldır kayıptır. Ondan başka kimsem yok. Yunus'umu geri versinler. Geceleri gözüme uyku girmiyor. Gözlerim sürekli yaşlı. Hep onun geri gelmesi hayaliyle yaşıyorum." dedi.

Nazlı Sancar da mücadelelerini evlatlarına kavuşana kadar sürdüreceklerini belirtti.

Evlatlarını geri almanın en büyük hakları olduğunu söyleyen Sancar, şunları kaydetti:

"Ben tek kendi kızım Şeyma Sancar için burada değilim. Evladı dağda olan bütün anneler adına buradayım. Tek bir evladımızı bile orada bırakmayacağız. Bu mücadele hepsi dönene kadar devam edecek. Eğer sesimizi duyuyorsanız 'Gelin, devlet güçlerine teslim olun.' Biz HDP önüne gelip evlatlarımız için haykırınca onlar ise gürültü yaparak sesimizi bastırmaya çalışıyor. Biz onlardan korkmuyoruz. Diğer aileler de gelip bize destek versin. Allah'ın izniyle, devletimizin de gücüyle bu HDP kapanacak. Bu HDP kapandığı gün, Kandil yolu da kapanacak. Artık anne, babalar ağlamasın, evlat acısı görmesin."

KADEM İl Temsilcisi Gamze Biçek Bozdoğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, annelerin haklı mücadelesinde yanlarında olduklarını belirtti.

Bozdoğan, "Daha önce de Diyarbakır annelerimizi ziyaret edip desteğimizi iletmiştik. Bugün de Van'daki annelerimizin haklı davalarında yanlarında olduğumuzu belirtiyoruz. Onları yalnız bırakmayacağız. İnşallah bundan sonra da bu ziyaretlerimiz ve desteğimiz sürecek." diye konuştu.

AA