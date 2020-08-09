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Eyüpsultan'da üst geçit çöktü!

TEM Bağlantı Yolu Kağıthane istikameti kapandı. Bu sırada yoldan geçen bir otobüs çöken üst geçidin altında kalmaktan son altında kurtuldu.

Eyüpsultan'da üst geçit çöktü!

 Eyüpsultan'da Hasdal Kışlası önündeki üst geçitte çökme meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Hasdal-Kemerburgaz yolundaki Hasdal Kışlası'nın önündeki üst geçit, henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.

Ölen ya da yaralananın olmadığı kaza nedeniyle yolda hasar oluştu. 

Polis, itfaiye ve karayolları ekiplerince olay yeri çevresinde geniş güvenlik önlemi alındı. Yolun, Kağıthane istikameti araç trafiğine kapatıldı. 

Ekipler, önlemlerin ardından çöken üst geçidin kaldırılması için çalışmalara başlayacak

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 09 Ağustos 2020, 09:40
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