F-35 krizinde önemli gelişme

Türkiye ve ABD arasında yapılan F-35 toplantılarına ilişkin bir açıklama geldi.

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, uçak teslimi ve programa alınma talebinin ABD'li yetkililere iletildiğini bildirdi.

Türkiye ve ABD savunma bakanlıklarından heyetlerin F-35'lerle ilgili ikinci toplantıyı birkaç ay içinde Washington’da yapmayı planladığı belirtildi.

İki taraf, F-35 konusundaki ihtilafın giderilmesi ve mali hususların görüşülmesi için geçen hafta Ankara'da bir araya gelmişti.

NTV