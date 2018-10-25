F-35'lerde bir gecikme yok

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, F-35 savaş uçaklarının teslimatının geçici olarak durdurulması ile ilgili AA'nın editör masasında bir açıklama yaptı. Akar, "ABD Başkanı Donald Trump tarafından ABD Ulusal Güvenlik Yetki Kanunu çerçevesinde buradaki bazı sorulara, endişelere cevap vermek üzere Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanının 90 gün içerisinde bir rapor hazırlaması istendi. Bu süre bizim tahminlerimize göre, bir iki gün oynayabilir, 13 Kasım'da doluyor. 13 Kasım'a kadar Amerika Birleşik Devletlerinin Savunma Bakanı kendi iç kurumlarıyla konuşmak, görüşmek suretiyle bir rapor hazırlayacak. Bu süreç devam ediyor. Diğer taraftan pratikte, sahada herhangi bir değişiklik yok. Haziran ayında iki F-35 bize teslim edildi. Bu arada bizim dört pilotumuz Amerika'ya intikal etti, eğitimlerine başladı. Ayrıca orada sayıları 50'ye varan astsubayımız da uzunca süredir bakım kurslarını sürdürüyorlar ki alındıktan sonra bu kurslara devam etsinler diye. Türkiye'ye getirildiğinde F-35'lerin üsleneceği yer Malatya. Oradaki altyapı çalışmaları da yoğun şekilde devam ediyor. Projede herhangi bir aksaklık yok, proje planlandığı şekilde devam ediyor. Üç ve dördüncü uçaklar da önümüzdeki yıl mart ayında teslim edilecek. Bu süreç de devam ediyor." ifadelerini kullandı.

S-400'LERDE DE BİR SORUN YOK

S-400 füze savunma sistemlerinde gelinen son aşamayı değerlendiren Akar, “Ekim 2019'dan itibaren bunun kurulum çalışmaları başlayacak. Şu anda personel seçimi safhasındayız.” dedi.

Seçilecek personel 2019 yılının başlangıcından itibaren Rusya'ya eğitime gönderileceğini ifade eden Akar, orada gerekli eğitimlerinin verileceğini ve burada görevlerin başına geçeceklerini söyledi.

Güncelleme Tarihi: 25 Ekim 2018, 10:29