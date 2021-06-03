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Fabrika işçisi taş kırma makinesinin içine düştü

Aksaray Organize Sanayi Bölgesinde inşaat malzemeleri üreten fabrikada taş kırma makinesinde çalışan işçi, dengesini kaybederek makinenin haznesine düştü.

Güncel 03.06.2021, 13:01
Fabrika işçisi taş kırma makinesinin içine düştü

Aksaray'da taş kırma makinesinin haznesine düşen işçi hastaneye kaldırıldı.

Organize Sanayi Bölgesinde inşaat malzemeleri üreten fabrikada taş kırma makinesinde çalışan Durmuş Konak (32), dengesini kaybederek makinenin haznesine düştü.

Diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri Konak'ı ve kopan bacağını makineden çıkararak Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Konak, yapılan ilk müdahalenin ardından Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

AA

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#taş kırma makinesi #işçi
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