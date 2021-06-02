Faciaya hiç bu kadar yaklaşılmamıştı

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde panelvan ile çarpışan ve bariyerleri aşıp karşı yöne geçen tır araçlara çarpmadan durdu.

Alınan bilgiye göre, İstanbul yönünde ilerleyen Fehmi B. idaresindeki 34 FU 7855 plakalı panelvan, Turaplar mevkisinde aynı istikamette seyreden İbrahim S'nin kullandığı 61 K 21744 plakalı tırla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlar, bariyerleri aştı. Karşı yola geçerek bir süre ters yönde ilerleyen tır, araçlara çarpmadan durabildi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Panelvan sürücüsü ve yanındaki kadın yolcu, sağlık personelince ayakta tedavi edildi.

"Büyük bir faciadan dönüldü"

Tır şoförü İbrahim S, gazetecilere, büyük bir faciadan dönüldüğünü belirterek, "Direksiyonu hiç bırakmadım. Çok soğukkanlı davrandım ve karşı şeride geçerken sakin bir şekilde tırı kontrol ettim. Daha büyük bir kazayı engelledik Allah'ın yardımıyla." diye konuştu.

Panelvan sürücüsü Fehmi B. ise orta şeritte ilerlerken bir otomobilin sıkıştırması sonucu kazanın meydana geldiğini iddia ederek, "Sağlığımızda bir şey yok, çok şükür iyiyiz." dedi.

Kaza nedeniyle bölgede ulaşım bir süre aksadı.

AA