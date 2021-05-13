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Fahrettin Altun: 'Boşuna uğraşmasınlar'

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun suç örgütü lideri Sedat Peker'in Bakan Soylu'ya yönelik iddialarına tepki gösterdi.

Güncel 13.05.2021, 23:49
Fahrettin Altun: 'Boşuna uğraşmasınlar'

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Birileri ülkemizi 1990'ların kaotik ortamına geri döndürmek istiyor olabilir. Boşuna uğraşmasınlar, o günler geride kaldı." ifadelerini kullandı.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Birileri ülkemizi 1990'ların kaotik ortamına geri döndürmek istiyor olabilir. Boşuna uğraşmasınlar, o günler geride kaldı. Bugün esas olan, demokrasi ve kamu düzenidir. İçişleri Bakanımız demokratik Türkiye'de kamu düzenin ihyası için yılmadan çalışan bir devlet adamıdır."

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#Fahrettin Altun
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