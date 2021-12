Fahrettin Altun: 'Kardeşliğe dönüştürecek önemli adımlar atıldı'

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun "Ülkemizin Katar ile stratejik iş birliğini gerçek bir kardeşliğe dönüştürecek ekonomi, güvenlik, diplomasi, kültür ve turizm, eğitim gibi alanlarda önemli adımlar atılmıştır" dedi.

President Erdoğan concluded a series of agreements with his counterpart, which will strengthen our bilateral cooperation, in Qatar, where he attended the Supreme Strategic Committee’s 7th meeting at the invitation of Sheikh Tamim.