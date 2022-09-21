Fahrettin Altun: Mazlumların hakkını gözetmeye devam edeceğiz

Dünya Barış Günü'nü sosyal medya hesabından kutlayan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Tüm mazlumların hakkını gözetmeye devam edeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde barış ve istikrar için çalışmayı sürdüreceklerini vurguladı.

"Daha adil bir dünya mümkün"

Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığı tarafından 21 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla İngilizce hazırlanan klibi "Daha adil bir dünya mümkün" notuyla paylaştı.

Klipte Türkiye'nin Birleşmiş Milletler'in yapısında reforma gidilmesi çağrısına yer verildi. Daha kapsayıcı küresel bir sistemin kurulması gerektiğine dikkat çekildi.

Klipte, dünyadaki çatışmaların ülkeler ve insanlar arasındaki eşitsizlikleri arttırdığı ifade edildi. "Göçmen sorunu, yoksulluk, İslamofobi, yabancı düşmanlığı ve ırkçılık toplumları kutuplaştırıyor" denildi.

'Irkçılık sorunun çözümü için iş birliği artırılmalı'

Dünya Barış Günü için bu yılın teması seçilen "Irkçılığa son verin, barışı inşa edin" söyleminin Türkiye tarafından yıllardır desteklendiği kaydedildi.

İletişim Başkanlığı klibinde ırkçılığın küresel bir sorun haline geldiği belirtildi. Çözüm için iş birliğinin arttırılması gerektiği dile getirildi.