Fahrettin Altun: Uluslararası camia stratejimize daha fazla destek vermeli
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 'Kış Kartalı' hava harekatıyla ilgili "Terörü kaynağında kurutma stratejimiz, küresel barışa da hizmet etmektedir. Uluslararası camia bu stratejimizi desteklemelidir" dedi.
Güncel 02.02.2022, 07:31
Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Milli Savunma Bakanlığının sosyal medyadan duyurduğu "Teröristlerin inleri başlarına yıkılıyor" başlıklı açıklamasını alıntılayarak, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör yuvalarına karşı başlattığı "Kış Kartalı" hava harekatıyla ilgili değerlendirmede bulundu.
Fahrettin Altun, paylaşımında şunları kaydetti:
"Terörü kaynağında kurutma stratejimiz, sınır güvenliğimize, toprak bütünlüğümüze ve milli birliğimize büyük katkılar sunmuştur. Cumhurbaşkanımızın çerçevesini çizdiği bu strateji küresel barışa da hizmet etmektedir. Uluslararası camia bu stratejimize daha fazla destek vermelidir."
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