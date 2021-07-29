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Fahrettin Koca: 71 milyonu geçti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Türkiye'de uygulanan aşı miktarının 71 milyonu geçtiğini duyurdu.

Güncel 29.07.2021, 19:31 29.07.2021, 19:55
Fahrettin Koca: 71 milyonu geçti

Bakan Koca, sosyal medya hesabından "Son dakika" ifadesini kullanarak yaptığı paylaşımda, "Toplam yapılan aşı doz sayısı 71 milyonu geçti." bilgisini verdi.

Kaynak: AA
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#Sağlık Bakanı #fahrettin koca #aşı
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