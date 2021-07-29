Fahrettin Koca: 71 milyonu geçti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Türkiye'de uygulanan aşı miktarının 71 milyonu geçtiğini duyurdu.
Güncel 29.07.2021, 19:31 29.07.2021, 19:55
Bakan Koca, sosyal medya hesabından "Son dakika" ifadesini kullanarak yaptığı paylaşımda, "Toplam yapılan aşı doz sayısı 71 milyonu geçti." bilgisini verdi.
SON DAKİKA: Toplam yapılan aşı doz sayısı 71 Milyonu geçti.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 29, 2021
Kaynak: AA
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