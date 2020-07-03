Fahrettin Koca açıkladı: Sakarya'daki patlamada 4 ölü 97 yaralı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyada yaptığı paylaşımda: "Sakarya Hendek’te, şehrin uzağındaki havai fişek fabrikasında bir patlama oldu. Sn. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla süreci yakından takip etmek için birazdan olay yerinde olacağız. 85 ambulans, 2 helikopter ambulans, 11 UMKE ekibimiz olay yerinde" dedi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "(Sakarya'daki patlama) Şu an hayatını kaybeden 4 vatandaşımız oldu. Hastanelerimize 97 yaralımız nakledildi."

Fabrikada olay anında 189 işçi olduğu bildirildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "(Sakarya'daki patlama) Meteorolojik tahminlere göre, özellikle yakın bölgenin ilk 12 saatinin önemli olduğunu bu anlamda maskeli olunmasını, mümkün mertebe dışarı çıkılmamasını, ev, kapı ve pencerelerin biraz daha kontrollü açılmasını öneriyoruz."

Güncelleme Tarihi: 03 Temmuz 2020, 16:05