Fahrettin Koca: Bu yaz kurtulacağız

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı’nın ardından yaptığı açıklamada, "1 Haziran'dan itibaren aşılama programımız hızlanacak, 50 yaş üzeri vatandaşlarımızın da aşılanmasına başlanacak." dedi.

"Nüfusumuzun 3 katını aşan 270 milyon doz aşıyı imza altına aldık." diyen Koca, "Önümüzdeki hafta başında yaklaşık 5 milyon doz aşı daha ülkemize ulaşacak." ifadesini kullandı.

Koca, "Kendi geliştirdiğimiz aşımızın kullanımının yaklaştığı müjdesini vermek isterim." dedi.

Bakan Koca, "Mevcut gelişmeler ve normalleşmeyle ilgili planlarımızla bu yaz salgının yıkıcı etkisinden kurtulacağımız açıkça görünür hale geldi." diye konuştu.