Fahrettin Koca'dan maske açıklaması: Son yaz olacak

Bakan Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Her kapanma döneminde büyük bedeller ödeyerek vaka sayılarının düşüşüne şahit oluyoruz. Her açılma dönemini de katlanarak artan vaka, hasta sayıları kayıplarla tecrübe ediyoruz. Kontrollü şekilde sosyalleşmedikçe ağır bedeller ödüyoruz.

Kısıtlama döneminde fedakarlıkları acele ederek heba etmemeliyiz. Salgının seyrinde önemli bir kırılma temin etmiş olsak da virüsün halen aramızda olduğunu unutmamalıyız.

"MASKELİ SON YAZ"

Unutmayalım ki bundan sonra bireysel tedbirler çok daha önemli olacak. Tedbirimizi alarak normalleşen hayata katılmayı öğreneceğiz. Maskelerin yüzümüzü terlettiği son yaz bu yaz olacak. Salgının hastalık yükü kadar sosyal yükü altında yorulduk.

Aşı programın başarıyla yürütebilmesi halinde yaz aylarının sonunda salgından değil daha güzel günden bahsedebileceğimiz ülke gündeminden olduğu gibi bireysel gündemden de çıkaracağımız görünür oldu.

"LÜTFEN SIRASI GELEN VATANDAŞLAR AŞISINI OLSUN"

Lütfen aşı sırası gelen vatandaşlarımız aşılarını olsunlar. Yerli aşı çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Faz 3 insan deneyleri başlayacak olan aşı adayımız çalışma ürünü olarak üretildi ve son testleri yapılmaktadır. Testlerden başarıyla geçer geçmez klinik kullanımı en kısa sürede başlayacaktır.

Ülkemizde kullanıma giren aşılara yönelik karşılaştırmalar yapılmaktadır. Bu karşılaştırmanın somut ve bilimsel mecralarda yapılmadığından emin olabilirsiniz. Aşıların üstünlük ya da zayıflık üzerinden yapılacak bir değerlendirme için çok zaman geçmedi.

Tüm koronavirüs aşıları henüz çok yeni. Önemli olan güvenli ve etkililik testlerini, klinik araştırmalarının başarılı olan aşıların kullanıma alınmasıdır. Bakanlığımız en güvenli, en etkili aşıları vatandaşlarımızın kullanımına sunmak üzere çalışmalar yürütmektedir.

Ülkemizde kullanıma giren aşıların etkili ve güvenli olduğundan eminiz. Bunların birbiriyle karşılaştırılmaması gerektiği gibi yakın gelecekte mümkün olmadığını akılda tutmanızı rica ederim.

Sıranız geldiğinizde hangi aşı varsa güvenle o aşıyı olunuz. Toplumumuzun en yaz yüzde 60'ını bağışık hale getirmeden salgının durdurulmasından söz edemeyiz.

Bir kez daha tekrar ediyorum, eski normale giden yol aşılamadan geçiyor. Sırası gelen aşısını olarak mücadeledeki yerini alsın. 84 milyon olarak birlikte başaracağız. Bu güce güvenin. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum."

Kaynak: Habertürk