En çok vaka artışı Sinop, Kilis, Samsun, Amasya ve Edirne'de görüldü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yeni, verileri açıkladı. Buna göre, 27 Şubat-5 Mart'ta 100.000 nüfusta vaka görünme oranı en çok artan iller: Sinop, Kilis, Samsun, Amasya ve Edirne oldu.

Koca Twitter hesabından, illere göre 27 Şubat-5 Mart'a ait her 100 bin kişiye düşen Kovid-19 vaka sayılarında en fazla artış ve azalışın olduğu illerin grafiğini paylaştı.

Son hafta 100.000 nüfusta vaka görünme oranı en çok artan illerimiz: Sinop, Kilis, Samsun, Amasya ve Edirne. En çok azalan illerimiz: Ordu, Bolu, Trabzon, Nevşehir ve Karaman. Birlikte tedbirlere uyarak tüm illerimizi mavi kategoriye sokalım. pic.twitter.com/ghs0lohTRn — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 7, 2021

Sağlık Bakanı Koca, "Son hafta 100 bin nüfusta vaka görünme oranı en çok artan illerimiz: Sinop, Kilis, Samsun, Amasya ve Edirne. En çok azalan illerimiz: Ordu, Bolu, Trabzon, Nevşehir ve Karaman. Birlikte tedbirlere uyarak tüm illerimizi mavi kategoriye sokalım." ifadelerini kullandı.

Kovid-19 riski düşük iller, yüksek riskli illere örnek olmalı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 vaka sayısı verilerine göre riski düşük illerin, riski yüksek illere örnek olmasını istedi.

Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Ağrı Adıyaman'a, Batman Samsun'a, Bingöl Ordu'ya, Bitlis Balıkesir'e, Diyarbakır İstanbul'a, Mardin Trabzon'a, Van İzmir'e, Siirt Rize'ye, Hakkari Sinop'a, Şanlıurfa Konya'ya, Şırnak Zonguldak'a, Uşak Tokat'a, Iğdır Giresun'a… örnek olsun. Riski tüm illerde düşürelim." değerlendirmesinde bulundu.

AA

Güncelleme Tarihi: 07 Mart 2021, 22:46