Fahrettin Koca, Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin ile görüştü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüse karşı (Kovid-19) aşı geliştiren Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

PROF. DR. UĞUR ŞAHİN’LE bir telefon görüşmesi yaptım. Prof. Şahin, Özlem Türeci ile Almanya’da, kendi şirketleri olan BioNTech’te COVID-19’a karşı bilim çevrelerinde ilgi uyandıran bir aşı geliştirdi. Görüşmede bu gelişmeyi ele aldık. Bakanlık olarak süreçte iletişim halindeydik. pic.twitter.com/FoBsnZFDNB — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 12, 2020

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Prof. Dr. Uğur Şahin'le bir telefon görüşmesi yaptım. Prof. Dr. Şahin, Özlem Türeci ile Almanya'da, kendi şirketleri olan BioNTech'te Kovid-19'a karşı bilim çevrelerinde ilgi uyandıran bir aşı geliştirdi. Görüşmede bu gelişmeyi ele aldık. Bakanlık olarak süreçte iletişim halindeydik."

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2020, 18:20