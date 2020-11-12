Fahrettin Koca, Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin ile görüştü

Bakan Koca, Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Fahrettin Koca, Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin ile görüştü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüse karşı (Kovid-19) aşı geliştiren Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Prof. Dr. Uğur Şahin'le bir telefon görüşmesi yaptım. Prof. Dr. Şahin, Özlem Türeci ile Almanya'da, kendi şirketleri olan BioNTech'te Kovid-19'a karşı bilim çevrelerinde ilgi uyandıran bir aşı geliştirdi. Görüşmede bu gelişmeyi ele aldık. Bakanlık olarak süreçte iletişim halindeydik."

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2020, 18:20
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