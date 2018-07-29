Fatih Erbakan "Yeniden Refah" diyecek

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Merhum Başbakan ve Milli Görüş çizgisinin kurucusu Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan'ın 24 Haziran seçimleri öncesinde duyurduğu yeni açacağı partinin isimleri de netleşti. Yapılan açıklamalara göre yeni kurulacak partinin ismi "Yeni Refah' ya da 'Yeniden Refah' olacak.

Hürriyet'ten Turan Yılmaz'ı haberine göre, Erbakan Vakfı Genel Sekreteri Doğan Bekir, “Amacımız partimizi kurarak genel seçimlere girmekti, çalışmalarımızı da buna göre yoğunlaştırmıştık ama erken seçim kararı üzerine bekleme tercih edildi. Kendi partimizi kurup Erbakan hocamızın kaldığı yerden ikinci 40 yılı başlatma arzusundayız. Dışlayıcı, ötekileştirici değil birleştirici, kucaklayıcı olacağız. Gerilim politikasının kimseye faydası yok, ülkeye de kaybettiriyor, yeni bir dille, söylemle kucaklayıcı olmak gerekiyor” açıklamasında bulundu.

Fatih Erbakan Haziran ayı başında yaptığı bir konuşmada yeni partinin açılış tarihini şu şekilde bildirmişti:

Yeniden Erbakan, yeniden Milli Görüş kervanı ne zaman ve nasıl yola çıkacak? Yıllardır beklediğimiz partimize, siyasi çalışmalarımıza ne zaman kavuşacağız? Bunu da son birkaç aydır ifade ettiğimiz gibi; şuandaki planımıza göre seçimler sonrasında temmuz ayı içinde abdestimizi tazelemeyi planlıyoruz. Eylül’de büyük kongremizi gerçekleştirmeyi planlıyoruz ve 30 Mart 2019 yerel seçimlerinde bu milleti ehveni şerlerden, doğruya yakın yanlışlardan kurtarmayı hedefliyoruz.