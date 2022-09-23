Fatih’te kaza: 2 yaralı
Fatih’te meydana gelen trafik kazasında otomobil otobüsle çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı.
Güncel 23.09.2022, 07:16
İstanbul Fatih'te seyir halinde olan Onur D. idaresindeki otomobil, otobüsle çarpıştı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Otomobilde sıkışan 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldıktan sonra sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kazaya karışan otomobil çekici yardımıyla olay yerinden götürüldü.
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