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Fatih’te kaza: 2 yaralı

Fatih’te meydana gelen trafik kazasında otomobil otobüsle çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Güncel 23.09.2022, 07:16
Fatih’te kaza: 2 yaralı

İstanbul Fatih'te seyir halinde olan Onur D. idaresindeki otomobil, otobüsle çarpıştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışan 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldıktan sonra sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kazaya karışan otomobil çekici yardımıyla olay yerinden götürüldü.

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