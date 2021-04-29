Faturasını ödeyemeyenlere müjde

Bu akşam saat 19.00'da başlayacak 17 günlük tam kapanma nedeniyle elektrik ve doğal gaz faturalarına ilişkin yeni kararlar alındı. Faturaların son ödeme tarihleri kapanma sonrasına ertelenirken, kapanma döneminde borç nedeniyle kesinti yapılmayacak.

Türkiye bu akşamdan itibaren 18 gün sürecek tam kapanmaya giriyor. Koronavirüs pandemisinin artış göstermesiyle birlikte önlem olarak alınan tam kapanma kararı ile birlikte bazı durumlarda değişiklikler planlandı.

Elektrik ve doğal gaz faturalarının son ödeme tarihleri Ramazan Bayramı sonrası yani tam kapanmanın bitmesiyle birlikte başlayacak. Konuyla ilgili olarak enerji yönetimi dağıtım ve tedarikçilere gerekli bilgileri iletti.

Konut ve ticarethanelerin aylık 2 bin lirayı aşan ve ödenmeyen faturaları nedeniyle tam kapanma sürecinde kesinti olmayacak. Tam kapanma süresince ödeme olanağı bulamayan müşteriler ve genelge kapsamında kapalı olan iş yerleri için borçtan dolayı kesme işlemi yapılmayacak.

Tam kapanma süresince zorunlu olmadıkça elektrik kesintisi olmayacak, elektrik ve doğal gaz sayaç okuma faaliyetleri devam edecek, arızalara en hızlı biçimde müdahale edilecek ve müşteri hizmetleri merkezleri müşterilerin ihtiyacını karşılamak için dönüşümlü olarak çalıştırılacak.

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