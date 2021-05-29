Feci Kaza: Tünelde kafa kafaya çarpıştılar

Giresun'un Tirebolu ilçesinde tünelde iki kamyonetin çarpıştığı kazada iki kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.

İlçedeki Kilise Burnu Tüneli'nde S.A. idaresindeki 28 AAJ 718 plaka kamyonet ile ters yönde ilerleyen N.B. yönetimindeki 28 TC 836 plakalı kamyonet çarpıştı.

Sürücü S.A. ile beraberindeki F.B. kaza yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan diğer kamyonetin sürücüsü N.B. ile beraberindeki A.B. ise hastanede tedavi altına alındı.

AA