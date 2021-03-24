Fen İşleri Daire Başkanı’ndan AKUT merkezine ziyaret

AKUT Genel Merkezinde gerçekleştirilen tadilat ve bakım çalışmaları kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı Recep Korkut, Belediyenin verdiği destekle başlatılan ve halen sürmekte olan iyileştirme çalışmalarını yerinde görmek üzere dernek merkezini ziyaret etti.

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