Fener Rum Patriği Bartholomeos Beyaz Saray'da Biden ile görüşecek

Ortodoks dünyasının ruhani lideri olarak kabul gören Fener Rum Patriği Bartholomeos'un 12 gün sürecek Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ziyareti cumartesi günü başladı.

İstanbul Ortodoks Patrikhanesi Ekümenik Patriği ve İstanbul Başpiskoposu I. Bartholomeos, ziyaret kapsamında ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya gelecek.

Daha önce de ABD'ye çok sayıda ziyarette bulunan Ekümenik Patrik I. Bartholomeos'un bu gezisinde ABD'deki kiliselerin yeniden yapılandırılması ve anavatanı Türkiye'deki kiliselerin statüsü gibi sorunları ele alması bekleniyor.

ABD Başpiskoposu Elpidophoros, I. Bartholomeos'un Türkiye'de 50 yıl önce kapatılan dini okulların yeniden açılması için çağrılarını yineleyeceğini söyledi ve "Ekümenik patrikhane için Türkiye'deki dini özgürlük hayati önem taşır" ifadelerini kullandı.

Patrik I. Bartholomeos'un Biden ve diğer üst düzey bürokratlarla önümüzdeki günlerde bir dizi görüşmeler yapması bekleniyor.

İstanbul Başpiskoposu, ABD Rum Ortodoks Başpiskoposluğu liderleri ve diğer Ortodoks liderlerle de görüşecek.

I. Bartholomeos ayrıca, 11 Eylül saldırılarında yıkılan kilisenin yerine inşa edilen St. Nicholas Rum Ortodoks Kilisesi ve Ulusal Tapınak'ın kapı açılış törenine de katılacak.