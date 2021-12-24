Fener Rum Patriği Bartholomeos koronavirüse yakalandı
Fener Rum Patriği Bartholomeos'un koronavirüs testinin pozitif çıktığı duyuruldu.
Güncel 24.12.2021, 20:18
Patrikhane kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Patrik Bartholomeos, Kovid-19 testi pozitif çıkması üzerine karantinaya alındı. Sağlık durumu iyi olan Bartholomeos, çeşitli tetkikler yaptırmak üzere hastaneye gitti.
Öte yandan, Patrik Bartholomeos, yarın Fener Rum Patrikhanesi'nde düzenlenecek Noel ayini ve etkinliklerine de katılamayacak.
Kaynak: AA
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