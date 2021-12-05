Feribot seferlerine fırtına engeli
GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamaya göre, yarın gerçekleştirilmesi planlanan Kabatepe-Gökçeada hattındaki feribot seferlerinin tamamı iptal edildi.
Güncel 05.12.2021, 15:52
Kuzey Ege'de fırtına, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.
Çanakkale Boğazı ile Adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, yarın gerçekleştirilmesi planlanan Kabatepe-Gökçeada hattındaki feribot seferlerinin tamamının iptal edildiği bildirildi.
Açıklamada, boğaz hattındaki seferlerde herhangi bir aksama yaşanmadığı belirtildi.
Geyikli ile Bozcaada arasında yarınki seferlerin de aynı nedenle yapılamayacağı daha önce duyurulmuştu.
Kaynak: AA
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