Feribot seferlerine fırtına engeli

Kuzey Ege'de fırtına, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

Çanakkale Boğazı ile Adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, yarın gerçekleştirilmesi planlanan Kabatepe-Gökçeada hattındaki feribot seferlerinin tamamının iptal edildiği bildirildi.

Açıklamada, boğaz hattındaki seferlerde herhangi bir aksama yaşanmadığı belirtildi.

Geyikli ile Bozcaada arasında yarınki seferlerin de aynı nedenle yapılamayacağı daha önce duyurulmuştu.