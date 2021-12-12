Feribot seferlerine fırtına engeli

Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Gökçeada'dan Kabatepe'ye 15.00, 19.00 ve 23.00, Kabatepe'den Gökçeada'ya ise 17.00 ve 21.00 saatlerinde seferler gerçekleştirilecek. Bu hattaki günün diğer seferleri yapılamayacak.

Bozcaada-Geyikli arasındaki seferlerde de fırtınadan dolayı aksama yaşanmıştı.

Diğer güzergahlarda ise ulaşım normal seyrinde devam edecek.