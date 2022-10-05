FETÖ firarisi eski binbaşı İstanbul'da yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) firarisi eski binbaşı G.S, İstanbul'da yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü" faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından binbaşı rütbesinde iken ihraç edilen ve hakkında arama kararı bulunan G.S'nin saklandığı adresi belirleyerek operasyon düzenledi.

Operasyonda şüpheli gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramada 10 bin avro, 10 bin 440 dolar, 2 bin Kanada doları, 10 bin 870 sterlin ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.