FETÖ'nün avukatlık yapılanmasına soruşturma: 60 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, FETÖ'nün avukatlık yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Haklarında gözaltı kararı verilenler arasında 48 avukat, 7 stajyer avukat, ihraç edilmiş 3 hakim ile 1 hakim adayı ve 1 hukuk fakültesi mezunu bulunuyor.

Savcılık itirafçı beyanları, iletişimin dinlenmesi, teknik takip ile birçok yeni delile ulaştı.

Ankara merkezli 7 ilde yürütülen soruşturmada şüphelilerden bazılarının hakkında daha önce de işlem yapıldığı fakat şüphelilerin örgüt faaliyetlerine devam ettiği öğrenildi.

Gözaltı işlemleri Ankara polisi tarafından sürdürülüyor.

KAYNAK: TRT Haber

Güncelleme Tarihi: 11 Eylül 2020, 09:16