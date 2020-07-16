FETÖ'nün OHAL Komisyonu taktiği

Mesleğe geri dönmek için OHAL Komisyonu'na başvuranlar arasında ilginç isimler var.

O isimlerden biri Nurullah Eyler...

Eyler'in Başbakanlık'taki FETÖ yapılanmasının en üst düzey ismi olduğu tespit edildi.

Kod adı kullanıyor, itirafçı ifadelerinde gerçek adı geçmiyordu. Gizli tanık onun unutkanlık ilacı kullandığını söyleyince savcılık SGK ile işbirliği yaptı. O ilacı kullanan Sağlık Bakanlığı personelinin izini sürerek ona ulaştı. Meslekten ihraç edilmiş öğretmen eşi ile birlikte mesleğe geri dönmek için yaptığı başvuru reddedildi.

Düğün davetiyesinde bile kripto isim kullandı

Örgütün sözde Türkiye avukatlar sorumlusu Şenel Somuncu darbe girişimi sonrasında yurt dışına kaçmaya çalışırken eşi ile birlikte yakalanmıştı. Mahkemede 'hayatım boyunca kod adı kullanmadım' dedi ancak 23 sene önceki düğün davetiyesinde bile kripto isim kullandığı ortaya çıktı.

Davetiye de hem kendisinin hem de eşinin örgütteki kripto isimleri yazıyordu. İfade verme işlemi sırasında düğün davetiyesinde kullandığı kod isim sorulunca ''o benim göbek adım'' cevabını verdi.

Öğretmen yapılanmasındaki eşi Fikriye Somuncu'nun OHAL Komisyonu'na başvurusu da reddedildi.

300’den fazla üst düzey rütbeli asker başvurdu

Komisyon'a darbe teşebbüsünde bulunan ve yargılanan 300’den fazla üst düzey rütbeli asker başvurdu. Birçoğunun darbe girişimine fiili olarak katıldıkları tespit edildi, ceza aldılar.

Eski Tuğgeneral Yunus Kotaman'ın adı listede Bingöl Sıkıyönetim Komutanı olarak geçiyordu. Eski Tuğgeneral Savaş Beyribey Diyarbakır'a, eski tuğgeneral Ali Avcı Kars'a, eski Tuğgeneral İsmail Güneşer ise Bolu'ya sözde sıkıyönetim Komutanı olarak atanmıştı. Eski Tuğgeneral Salih Kırhan birliğine o gece “Gelen emirleri uygulayacağız” dedi; adı listede Mardin Sıkıyönetim Komutanı olarak geçiyordu.

Neden Komisyon'a başvuruyorlar?

OHAL Komisyonu'nun verdiği 96 bin red kararının neredeyse yarısı FETÖ ile irtibatı tespit edilen ve mahkumiyet cezası verilen güvenlik personeli. Peki neden Komisyon'a başvuruyorlar?

Çünkü, OHAL Komisyonu “Etkili iç hukuk yolu” olarak kabul ediliyor.

Davaların Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşınması için iç hukuk yollarını tüketilmek zorunda.

Haber: Burcu Şengül Bektaş, Kemal Gümüş