FETÖ'nün TSK'daki mensuplarına operasyon

Konya merkezli 29 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, örgütün TSK'daki mensuplarına "mahrem imamlık" yaptıkları iddia edilen 80 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı

FETÖ'nün TSK'daki mensuplarına operasyon

Konya merkezli 29 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, örgütün TSK'daki mensuplarına "mahrem imamlık" yaptıkları iddia edilen 80 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı

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