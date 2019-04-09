FETÖ'nün TSK'daki mensuplarına operasyon

Konya merkezli 29 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, örgütün TSK'daki mensuplarına "mahrem imamlık" yaptıkları iddia edilen 80 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Konya merkezli 29 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, örgütün TSK'daki mensuplarına "mahrem imamlık" yaptıkları iddia edilen 80 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Konya merkezli 29 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, örgütün TSK'daki mensuplarına "mahrem imamlık" yaptıkları iddia edilen 80 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı