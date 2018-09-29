FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturmada 25 tutuklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca, FETÖ'nün sözde TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, örgüt içinde ankesör veya sabit hatlardan iletişim kuran ve alınan itirafçı beyanları doğrultusunda 36'sı muvazzaf olmak üzere 64 asker ile asker şahıslardan sorumlu 10 ''mahrem imam'' dahil toplam 74 şüpheli hakkında 26 Eylül'de gözaltı kararı verilmişti.

FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, aralarında muvazzaf askerler ile askerlerden sorumlu 8 ''mahrem imam''ın da bulunduğu 25 şüphelinin tutuklandığı bildirildi.

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan 21 asker ile 2 sözde sivil imam ise firari olarak hala aranıyor. Bu arada 1 şüphelinin ise ifade işlemleri hala devam ediyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 29 Eylül 2018, 20:35