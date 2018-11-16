FETÖ operasyonu: 188 gözaltı kararı

FETÖ soruşturmasında eski Hava Kuvvetleri personeli 100 kişi ile sivil imam Kemal Batmaz'a bağlı 88 örgüt sorumlusu hakkında gözaltı kararı verildi.

FETÖ operasyonu: 188 gözaltı kararı

FETÖ soruşturmasında eski Hava Kuvvetleri personeli 100 kişi ile sivil imam Kemal Batmaz'a bağlı 88 örgüt sorumlusu hakkında gözaltı kararı verildi.

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Kaynak;: AA

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