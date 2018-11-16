FETÖ operasyonu: 188 gözaltı kararı

FETÖ soruşturmasında eski Hava Kuvvetleri personeli 100 kişi ile sivil imam Kemal Batmaz'a bağlı 88 örgüt sorumlusu hakkında gözaltı kararı verildi.
Ayrıntılar geliyor..
Kaynak;: AA
FETÖ soruşturmasında eski Hava Kuvvetleri personeli 100 kişi ile sivil imam Kemal Batmaz'a bağlı 88 örgüt sorumlusu hakkında gözaltı kararı verildi.
FETÖ soruşturmasında eski Hava Kuvvetleri personeli 100 kişi ile sivil imam Kemal Batmaz'a bağlı 88 örgüt sorumlusu hakkında gözaltı kararı verildi.
Ayrıntılar geliyor..
Kaynak;: AA