FETÖ'ye ağır darbe: MİT Orta Asya sorumlusunu yakaladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısının ardından yaptığı konuşmada, MİT'in başarılı bir operasyona daha imza attığını söyledi.

Erdoğan, FETÖ'nün üst düzey sorumlusu Orhan İnandı'nın Türkiye'ye getirildiğini açıkladı:

"MİT, yürüttüğü özgün ve sabırlı çalışmalar neticesinde FETÖ'nün Orta Asya Genel Sorumlusu Orhan İnandı'yı ülkemize getirerek adalete teslim etmiştir."

Orhan İnandı kimdir?

-FETÖ'nün Orta Asya Genel Sorumlusu

-FETÖ’nün Kırgızistan'daki gizli yöneticisi

-1995 yılında Kırgızistan'a yerleşti

-2010'da Kırgızistan vatandaşlığı aldı

-Kırgızistan'daki FETÖ okullarından sorumlu kişi

-Kırgızistan'daki örgüt vakfı olan Sebat Vakfı'nın başkanı

-İçişleri Bakanlığının arananlar listesinde yeşil kategoride

Kaynak: TRT Haber