FETÖ'ye ağır darbe: MİT Orta Asya sorumlusunu yakaladı
MİT'ten bir yurt dışı operasyonu daha. FETÖ'nün Orta Asya'daki faaliyetlerinden sorumlu mensubu Orhan İnandı ülkeye getirildi.
Güncel 05.07.2021, 20:23 05.07.2021, 21:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısının ardından yaptığı konuşmada, MİT'in başarılı bir operasyona daha imza attığını söyledi.
Erdoğan, FETÖ'nün üst düzey sorumlusu Orhan İnandı'nın Türkiye'ye getirildiğini açıkladı:
"MİT, yürüttüğü özgün ve sabırlı çalışmalar neticesinde FETÖ'nün Orta Asya Genel Sorumlusu Orhan İnandı'yı ülkemize getirerek adalete teslim etmiştir."
Orhan İnandı kimdir?
-FETÖ'nün Orta Asya Genel Sorumlusu
-FETÖ’nün Kırgızistan'daki gizli yöneticisi
-1995 yılında Kırgızistan'a yerleşti
-2010'da Kırgızistan vatandaşlığı aldı
-Kırgızistan'daki FETÖ okullarından sorumlu kişi
-Kırgızistan'daki örgüt vakfı olan Sebat Vakfı'nın başkanı
-İçişleri Bakanlığının arananlar listesinde yeşil kategoride
Kaynak: TRT Haber
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