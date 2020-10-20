FETÖ’nün askeriyedeki mahrem yapısına operasyon!

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Kara Kuvvetleri Komutanlığına yönelik ‘mahrem hizmetler’ olarak adlandırılan yapılanmasına ilişkin iltisakı ve irtibatı olduğu anlaşılan, Ankara ili genelinde çeşitli semtlerde bulunan büfe, bakkal, market gibi umuma açık işyerlerinde bulunan kontörlü sabit hatları kullanmak suretiyle sivil imamlar ile iletişim sağladıkları, haberleştikleri tespit edilen 12’si emekli, 1’i ayırma, 21’i aktif olmak üzere toplam 34 Astsubay rütbesindeki şüpheli hakkında, Ankara merkezli 14 ilde 20.10.2020 tarihinden itibaren gözaltı kararı verilmiştir.Şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünce devam edilmektedir.

Güncelleme Tarihi: 20 Ekim 2020, 09:44