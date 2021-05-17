'Filistin davasına, Filistin halkına, işgale karşı direnenlere, mücahitlere ve murabıtlara yardım etmek farzdır'

Birliğin Başkanı Ahmed er-Reysuni ve Genel Sekreteri Ali Muhyiddin el-Karadaği'nin imzasıyla yayımlanan yazılı açıklamada, İsrail'in Kudüs, Batı Şeria ve Gazze'de Filistinlilere yönelik saldırılarına karşılık fetva yayınladı.

Açıklamada, "Tanıma, normalleşme veya siyasi veya ekonomik destek dahil, İsrail işgaline ve saldırılarına hizmet etmek sadece haram değil, işgal altındaki Filistin'e, Filistin halkına ve Mescid-i Aksa'ya yönelik suçlara ortak olmaktır." denildi.

İsrail'i tanıyan ve normalleşen Arap ve Müslüman ülkelerinden tanıma kararını geri almaları istenilen açıklamada, "büyükelçilikler, konsolosluklar, irtibat ofisleri ve dış ticaret ofislerinin kapatılması" talep edildi.

Açıklamada ayrıca, "Filistin davasına, Filistin halkına, işgale karşı direnenlere, mücahitlere ve murabıtlara (Mescid-i Aksa'nın gönüllü muhafızları) yardım etmek farzdır." ifadelerine yer verildi.

Tüm Müslümanların zekat dahil, her türlü maddi, siyasi, ilmi ve iletişim desteğinin Filistin, Filistinliler ve Mescid-i Aksa için seferber etmesi yönünde çağrı yapıldı.

İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerini evlerinden göçe zorlaması ve Mescid-i Aksa'da ibadet edenlere saldırması bölgede gerginliği tırmandırmıştı.

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları da İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı. İsrail polisinin çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmış, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatmıştı. İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 59'u çocuk, 35'i kadın olmak üzere 200 kişi yaşamını yitirmiş, 1307 kişi yaralanmıştı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin girişimleriyle Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Sudan ve Fas ile İsrail arasında normalleşme anlaşmaları imzalanmıştı.

AA