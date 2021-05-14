Bahiti, Facebook hesabından paylaştığı "Filistin'in masum çocuklarını sadece Erdoğan koruyabilir" başlıklı yazısında, son dönemde bölgede yaşanan olayları kaleme aldı.

Yazar Bahiti, "Suriye'deki 10 yıllık kanlı savaş, Mısır'daki siyasi sistemlerin şiddetli çöküşü, Yemen'deki çatışma ile yıkım ve Lübnan'daki 3 yıllık iç kriz Arapların sadece kendi iç sorunlarıyla ilgilenerek Filistinlileri ve Filistin meselesini unutmasına neden oldu." değerlendirmesini yaptı.

Filistin'deki son durumun, Birinci ve İkinci İntifada'daki gibi bir hal aldığını anlatan Bahiti, "İsrail, dünyanın en kutsal dini yapıtı olan Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya şiddet uyguluyor. Bu, bugüne kadar sessiz kalmış çatışmanın yeniden başlatılması için yeterlidir." ifadelerini kullandı.

Söz konusu çatışmanın kurbanlarının her zaman Batı Şeria ve Gazze'deki savunmasız Filistinli çocuklar olduğunu anımsatan Bahiti, "İsrail'in askeri ve siyasi aracı, Filistin yönetiminin Batı Şeria ve Gazze'deki aracından çok daha güçlü. Arap ülkeleri kendi iç sorunlarıyla ilgileniyor ve (Birleşik Arap) Emirlikler ya da Suudi Arabistan, İsrail ile yeni ilişkilerde siyasi ve ekonomik kazanım görüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Dünyanın, Gazze'deki trajediyi sadece izlediğini belirten Bahiti, şöyle devam etti:

"(İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'nun ve İsrail'in Filistinlere karşı askeri gücünü sadece Türkiye durdurabilir. Yolsuzluktan hapse mahkum edilen ve hapisten kurtulmak için Lübnan'a savaş açan eski Başbakan Ehud Olmert döneminde olduğu gibi Netanyahu da aynı şekilde hareket ediyor. (Netanyahu) Ülkede istikrar sağlayamayınca ve sıkça yapılan seçimleri tekrar kazanmak için gücünü ve Filistin'i siyasi kart olarak kullanıyor."

Bu krizin sadece tek bir çözümü olduğuna dikkati çeken Bahiti, şu değerlendirmeyi yaptı:

"(Çözüm) Filistinli sivil ve çocukların, Türkiye ve Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan tarafından koruma altına alınması. Türkiye çok güçlü ve sağlam ordusuyla bir NATO ülkesi ve hiç kimsenin olmadığı kadar siyasi-diplomatik-askeri bölgesel güç. Arap ülkelerinde olmadığı gibi tükenmemiş bir siyasi liderliğe sahip.

(Türkiye) İsrail'in gerçekten korktuğu tek ülke. Türkiye, Filistinli sivil ve çocukların korunması için ne kadar hızlı müdahale ederse kaçınılması muhtemel bu saçma ve kanlı çatışma o kadar hızlı sona erecektir. Bu yüzden herkesin gözü Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üzerinde."

AA