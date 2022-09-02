Firari emekli albay Levent Göktaş Bulgaristan'da yakalandı
Türkiye'nin talebi üzerine Interpolce hakkında kırmızı bülten çıkarılan Necip Hablemitoğlu suikastı zanlısı firari emekli albay Mustafa Levent Göktaş, Bulgaristan'da yakalandı.
Güncel 02.09.2022, 08:29 02.09.2022, 08:53
Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol Daire Başkanlığı’nın talebi üzerine hakkında kırmızı bülten çıkarılan, Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastı zanlılarından firari emekli albay Mustafa Levent Göktaş, Bulgaristan’ın Svilengrad şehrinde yakalandı.
Adalet Bakanlığı ve EGM İnterpol Daire Başkanlığı, Göktaş’ın Türkiye’ye iade edilmesine yönelik işlemlere başladı.
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