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Fırat Kalkanı bölgesinde 18 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Fırat Kalkanı bölgesinde 18 PKK/YPG'li terörist yürütülen başarılı operasyonlarla öldürüldü.

Güncel 07.10.2022, 10:33
Fırat Kalkanı bölgesinde 18 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde 18 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından, "Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok" başlığıyla yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 18 PKK/YPG'li terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek." ifadelerine yer verildi.

#Fırat Kalkanı bölgesi #terörist #operasyon
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