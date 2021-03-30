Fırat Kalkanı bölgesinde 2 terörist öldürüldü
Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Güncel 30.03.2021, 10:42
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamada, huzur ve güven ortamını bozmak için Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan teröristlerin, komandoların başarılı müdahalesiyle etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Kaynak: AA
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